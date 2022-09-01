В ДНР 13 спасателей погибли из-за обстрела ВСУ села Рубцы

Тринадцать сотрудников МЧС ДНР погибли и ещё девять получили ранения различной степени тяжести, попав под артиллерийский обстрел украинской армии в районе села Рубцы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале ведомства. Все пострадавшие направлены в больницы, информация об их состоянии уточняется.

"1 сентября около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооружённых формирований Украины", — говорится в сообщении.