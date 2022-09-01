В ДНР 13 спасателей погибли из-за обстрела ВСУ села Рубцы
Тринадцать сотрудников МЧС ДНР погибли и ещё девять получили ранения различной степени тяжести, попав под артиллерийский обстрел украинской армии в районе села Рубцы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале ведомства. Все пострадавшие направлены в больницы, информация об их состоянии уточняется.
"1 сентября около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооружённых формирований Украины", — говорится в сообщении.
Ранее в Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, который во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек.