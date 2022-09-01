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Опубликовано 1 сентября 2022, 07:28
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В ДНР 13 спасателей погибли из-за обстрела ВСУ села Рубцы

Тринадцать сотрудников МЧС ДНР погибли и ещё девять получили ранения различной степени тяжести, попав под артиллерийский обстрел украинской армии в районе села Рубцы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале ведомства. Все пострадавшие направлены в больницы, информация об их состоянии уточняется.

"1 сентября около 4 часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооружённых формирований Украины", говорится в сообщении.

Жительница Горловки погибла после обстрела ВСУ, двое её детей получили ранения
Жительница Горловки погибла после обстрела ВСУ, двое её детей получили ранения

Ранее в Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, который во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух человек.

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flickr.com/ Heinrich-Böll-Stiftung/ Kyryl Savin

Марина Калегина
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