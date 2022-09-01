Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС
Глава ВГА Рогов: Высадившийся в Энергодаре украинский десант находился в двух километрах от ЗАЭС
Украинский десант начали высаживать вблизи Запорожской атомной электростанции через полчаса после массированного обстрела Энергодара. Как заявил в эфире "Соловьёв LIVE" член главного совета администрации региона Владимир Рогов, затем бойцы направились на территорию АЭС.
"Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела. Высадились буквально в двух – двух с половиной километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", — подчеркнул Рогов.
По его словам, украинские десантники в данный момент достаточно далеко от территории ЗАЭС. Бойцов "накрывают огнём", также работает и авиация, добавил Рогов.
Накануне сообщалось, что делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) добралась до Запорожской области, где должна была посетить Энергодар и расположенную рядом атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей на территории Европы. Однако сегодня утром появились сообщения об обстреле города со стороны украинских военных. В результате массированной атаки жилых кварталов погибло по меньшей мере три мирных жителя. Также стало известно, что в городе высадился украинский десант. Как подчеркнули власти региона, целью Киева был срыв работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. К слову, в результате обстрела станции сработала аварийная защита и отключился один из энергоблоков.
ТАСС / Сергей Мальгавко