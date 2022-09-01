Украинский десант находился в двух километрах от Запорожской АЭС

Украинский десант начали высаживать вблизи Запорожской атомной электростанции через полчаса после массированного обстрела Энергодара. Как заявил в эфире "Соловьёв LIVE" член главного совета администрации региона Владимир Рогов, затем бойцы направились на территорию АЭС.

"Десант начали высаживать через полчаса после начала массированного обстрела. Высадились буквально в двух – двух с половиной километрах от атомной станции и достаточно быстро пошли на АЭС. Явно их основная цель была захватить атомную станцию", — подчеркнул Рогов.