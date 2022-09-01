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1 сентября, 08:10

Рогов: Десант ВСУ после захвата ЗАЭС хотел использовать миссию МАГАТЭ как живой щит

Киев собирался после захвата украинскими диверсантами Запорожской АЭС использовать членов делегации МАГАТЭ, которые находятся на пути на атомную станцию, в качестве живого щита. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Они (украинские диверсанты. — Прим. Лайфа) должны были захватить атомную станцию именно перед приездом миссии МАГАТЭ, а затем, когда уже миссия МАГАТЭ приезжает, оставить членов делегации как прикрытие, как живой щит, чтобы держать их сколько угодно долго", пояснил он и назвал действия Киева классическим ядерным терроризмом.

Миссия МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию Запорожья

Миссия МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию Запорожья

Ранее сегодня украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация, из 60 украинских диверсантов ликвидировано 40.

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ТАСС / Andriy Andriyenko

Татьяна Миссуми

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