Страдал депрессией: Стали известны подробности гибели топ-менеджера "ЛУКойла" в московской больнице
Погибший в Москве топ-менеджер "ЛУКойла" Маганов принимал антидепрессанты
Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Председатель совета директоров "ЛУКойла" Равиль Маганов, который погиб в результате падения с шестого этажа столичной больницы, был госпитализирован туда с сердечным приступом. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, основная версия трагедии — суицид, сейчас проводится проверка.
"В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров "ЛУКойла" Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты", — поделился собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Он выпал из окна шестого этажа больницы и скончался от полученных травм.