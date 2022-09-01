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1 сентября, 08:02

Страдал депрессией: Стали известны подробности гибели топ-менеджера "ЛУКойла" в московской больнице

Погибший в Москве топ-менеджер "ЛУКойла" Маганов принимал антидепрессанты

<p>Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Равиль Маганов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Председатель совета директоров "ЛУКойла" Равиль Маганов, который погиб в результате падения с шестого этажа столичной больницы, был госпитализирован туда с сердечным приступом. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, основная версия трагедии — суицид, сейчас проводится проверка.

"В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров "ЛУКойла" Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты", — поделился собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании "ЛУКойл" Равиль Маганов трагически погиб в Москве. Он выпал из окна шестого этажа больницы и скончался от полученных травм.

Татьяна Миссуми

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