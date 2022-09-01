Страдал депрессией: Стали известны подробности гибели топ-менеджера "ЛУКойла" в московской больнице

Председатель совета директоров "ЛУКойла" Равиль Маганов, который погиб в результате падения с шестого этажа столичной больницы, был госпитализирован туда с сердечным приступом. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, основная версия трагедии — суицид, сейчас проводится проверка.

"В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров "ЛУКойла" Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты", — поделился собеседник агентства.