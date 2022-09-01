Западная элита оказалась не готова к новой эпохе соперничества держав, пишут СМИ

Западные высокопоставленные политики оказались абсолютно безграмотны в геополитическом плане. Об этом заявил журналист Фрэнк Фуреди в статье для издания Spiked.

"Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав", — говорится в публикации.

По словам журналиста, ярким примером провальной политики Запада является вывод войск из Афганистана. Фуреди указал на то, что лидерам не хватает интеллектуальных ресурсов и ясности, которые помогли бы им достойно закрепиться на мировой арене. Вместо этого они совершенно утратили способность управлять государством, подчеркнул автор статьи.

Фуреди также вспомнил о недавнем визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, обвинив в этом "глупом и легкомысленном" поступке главу Белого дома Джо Байдена, который, по словам журналиста, не сумел помешать Пелоси ещё сильнее испортить отношения Вашингтона с Пекином.

В материале издания указывается, что политические элиты оказались безграмотны, утратив понимание того, что интересует народ, которому они должны служить. Таким образом, западный внешнеполитический истеблишмент не готов освоить искусство дипломатии, поэтому в ближайшее время стоит ждать от них только ошибок и опрометчивых шагов, заключил Фуреди.