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1 сентября, 07:48

США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай

NYT: США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай

Власти США ввели ограничения на продажу чипов, применяемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом сообщила The New York Times.

Производители графических процессоров Nvidia и AMD подтвердили, что правительство теперь требует экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах, пишет издание. Это нововведение призвано минимизировать применение полупроводников в военных целях Китаем и Россией, в частности при разработке оружия и сборе разведданных. Известно, что сейчас компания Nvidia не работает с Москвой, но активно поставляет продукцию Пекину.

"Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединёнными Штатами за первенство в передовых технологиях", подчёркивается в статье.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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