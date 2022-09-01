США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай

Власти США ввели ограничения на продажу чипов, применяемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом сообщила The New York Times .

Производители графических процессоров Nvidia и AMD подтвердили, что правительство теперь требует экспортные лицензии на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах, пишет издание. Это нововведение призвано минимизировать применение полупроводников в военных целях Китаем и Россией, в частности при разработке оружия и сборе разведданных. Известно, что сейчас компания Nvidia не работает с Москвой, но активно поставляет продукцию Пекину.