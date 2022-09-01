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1 сентября, 07:55

Миссия МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию Запорожья

Миссия Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) въехала на подконтрольную России территорию Запорожья, инспекторы могут прибыть в Энергодар в течение часа. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.

"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодаре", — уточнил Волга.

Делегация прибыла в город Запорожье 31 августа. А сегодня утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

Российская авиация ликвидировала 40 из 60 высадившихся в Энергодаре украинских десантников

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ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Андрей Бражников

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