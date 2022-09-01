Миссия МАГАТЭ въехала на подконтрольную России территорию Запорожья
Миссия Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) въехала на подконтрольную России территорию Запорожья, инспекторы могут прибыть в Энергодар в течение часа. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.
"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодаре", — уточнил Волга.
Делегация прибыла в город Запорожье 31 августа. А сегодня утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.
ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY