В США заметили истребитель с новой противорадиолокационной ракетой
The Drive: В США заметили истребитель F/A-18F с противорадиолокационной ракетой AGM-88G
В небе над базой Пойнт-Мугу заметили истребитель американских ВМС F/A-18F Super Hornet с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G. Об этом сообщает издание The Drive.
Фото © thedrive.com / Rick Kane
В материале агентства указано, что особенностью данной ракеты является жёлтая полоса, указывающая на наличие боевой части, а её основная задача — поиск и поражение радаров систем ПВО противника. Более того, она отличается от прежней версии увеличенной скоростью и дальностью полёта.
По данным СМИ, американская армия намерена достичь начальной боевой готовности AGM-88G в 2023 финансовом году. Однако, как указано в материале, появление самолёта с этой ракетой в небе может говорить о завершающем этапе испытаний.
Ранее Лайф сообщал, что армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт пока не делал.