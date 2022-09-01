НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 сентября, 08:00

В США заметили истребитель с новой противорадиолокационной ракетой

The Drive: В США заметили истребитель F/A-18F с противорадиолокационной ракетой AGM-88G

В небе над базой Пойнт-Мугу заметили истребитель американских ВМС F/A-18F Super Hornet с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G. Об этом сообщает издание The Drive.

Фото © thedrive.com / Rick Kane

Фото © thedrive.com / Rick Kane

В материале агентства указано, что особенностью данной ракеты является жёлтая полоса, указывающая на наличие боевой части, а её основная задача — поиск и поражение радаров систем ПВО противника. Более того, она отличается от прежней версии увеличенной скоростью и дальностью полёта.

По данным СМИ, американская армия намерена достичь начальной боевой готовности AGM-88G в 2023 финансовом году. Однако, как указано в материале, появление самолёта с этой ракетой в небе может говорить о завершающем этапе испытаний.

Новейший авианосец ВМС Британии вышел на учения и сломался

Новейший авианосец ВМС Британии вышел на учения и сломался

Ранее Лайф сообщал, что армия Тайваня сбила неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Кому принадлежал летательный аппарат, неизвестно. Китай никаких заявлений на этот счёт пока не делал.

Обложка ©

thedrive.com / Rick Kane

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров