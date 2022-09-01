В США заметили истребитель с новой противорадиолокационной ракетой

В небе над базой Пойнт-Мугу заметили истребитель американских ВМС F/A-18F Super Hornet с новой версией противорадиолокационной ракеты AGM-88G. Об этом сообщает издание The Drive.

В материале агентства указано, что особенностью данной ракеты является жёлтая полоса, указывающая на наличие боевой части, а её основная задача — поиск и поражение радаров систем ПВО противника. Более того, она отличается от прежней версии увеличенной скоростью и дальностью полёта.

По данным СМИ, американская армия намерена достичь начальной боевой готовности AGM-88G в 2023 финансовом году. Однако, как указано в материале, появление самолёта с этой ракетой в небе может говорить о завершающем этапе испытаний.