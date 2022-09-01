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1 сентября, 08:03

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв француза Артура Риндеркнеха.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:3. В следующем круге Медведев сыграет с У Ибином из Китая.

Защитить титул любой ценой: Даниил Медведев может второй год подряд выиграть US Open, и это более чем реально

Защитить титул любой ценой: Даниил Медведев может второй год подряд выиграть US Open, и это более чем реально

Добавим, что именно Даниил Медведев является действующим чемпионом US Open. Ранее Лайф рассказывал, почему победа россиянина на турнире этого года более чем реальна.

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ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER

Шамиль Гаджиев

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