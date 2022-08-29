Защитить титул любой ценой: Даниил Медведев может второй год подряд выиграть US Open, и это более чем реально Лучший теннисист планеты отправляется на корты Нью-Йорка для того, чтобы подтвердить свой статус и защитить титул, который он взял годом ранее. 28 августа, 21:40 Фото © Getty Images / Matthew Stockman

29 августа в Нью-Йорке стартует заключительный турнир Большого шлема в этом году — Открытый чемпионат США (US Open). Привыкшие к серьёзным успехам наших спортсменов российские болельщики в этом году вправе рассчитывать на очень хорошие результаты. Тем более, что в качестве главного фаворита турнира на него едет россиянин Даниил Медведев. Лайф рассказывает, почему у первой ракетки мира в этом году шансов стать чемпионом US Open будет больше, чем прежде.

Джокович и Зверев помогают Медведеву

На фото слева направо: Александр Зверев и Новак Джокович. Фото © ТАСС / AP / Luca Bruno

В этом году турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем турнира является именно Даниил Медведев, который прошлой осенью здорово разобрался с Новаком Джоковичем в решающем матче и сумел взять первый в карьере Большой шлем. С тех пор прошёл год и целый ряд событий. Наших отстраняли от Уимблдона, лишили флага, а Медведев выиграл лишь один турнир за год.

Непростым получается сезон и для Новака Джоковича. Легендарный серб потерял не только первую строчку мирового рейтинга, где теперь находится Медведев, но и вообще выпал из тройки лучших. Ко всем прочим проблемам прибавляются и истории с Australian Open и US Open. Как и в Мельбурне, в Нью-Йорке турнир будет проходить без Джоковича, который отказывается делать прививку от ковида, а власти США не собираются его из-за этого пускать в страну.

— К сожалению, я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо вам за сообщения, полные любви и поддержки. Желаю удачи моим друзьям-теннисистам. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный боевой дух. Буду ждать возможности выйти на корт снова, — написал Джокович в соцсетях.

Пропуск сразу двух шлемов за сезон — фатальная история. Джокович как специалист по игре на харде мог смело записываться в число явных претендентов на победу в Нью-Йорке, но прививочная история продолжает играть с ним злую шутку. Для Медведева отсутствие Джоковича — несомненный плюс. Россиянин лишается одного из главных конкурентов, что существенно упрощает ему путь к главным играм турнира.

Не будет в этом году на US Open и Александра Зверева — второй ракетки мира из Германии. У него причина пропуска куда более приземлённая — травма. И это тоже, как бы грубо и некрасиво ни звучало, плюс для Медведева, который лишается одного из самых неудобных для себя соперников. Нельзя не учесть и тот факт, что Зверев прекрасно умеет собираться в нужный момент, выдавая невероятные матчи.

А что сам Медведев? Даниил утверждает, что готов к турниру на все 100%. И немаловажную роль здесь сыграл пропуск Уимблдона. Оказывается, отсутствие игровой практики не такая уж и беда, если ты получаешь возможность готовиться несколько недель в достаточно спокойном ритме к финальным турнирам сезона.

Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, на Открытом чемпионате США и до конца года? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным. В любом случае это позволило мне провести большую трёхнедельную подготовку к US Open и окончанию сезона, что очень редко случается в середине года Даниил Медведев Первая ракетка мира

Так что все карты в руках именно у Медведева. Стартовать предстоит матчем против американца Стефана Козлова. Сетка на первых порах кажется не очень сложной. Однако уже в четвёртом круге можно получить в соперники австралийца Ника Кирьоса. В одной части сетки с Медведевым также есть Роберто Баутиста Агут, Александр Бублик и Карен Хачанов. В других же её четвертях можно встретить Рафаэля Надаля, который будет делать всё для того, чтобы вернуться на вершину рейтинга АТР, испанского таланта Карлоса Алькараса и других топовых игроков со всего света.

Кто ещё из россиян может удивить на US Open

На фото слева направо: Аслан Карацев и Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / EPA / Rodrigo Jimenez

Навстречу Надалю могут броситься сразу два представителя России. Уже во втором круге всю мощь легендарного испанца на себе может прочувствовать Аслан Карацев, если пройдёт в первом матче итальянца Фабио Фоньини. А вот в четвертьфинале, если всё будет складываться удачно, с Надалем может встретиться Андрей Рублёв.

Последние выступления второй ракетки России, к сожалению, радуют не сильно. Рублёв с апреля не может выйти в финал хоть какого-нибудь турнира (тогда он в Белграде разгромил Новака Джоковича, взяв в третьем сете все шесть геймов). В связи с этим абсолютно закономерным кажется его вылет из десятки лучших в рейтинге АТР. Для возвращения туда нужно будет сделать всё для того, чтобы на US Open забраться как можно дальше.

У девушек же турниры Большого шлема наполнены абсолютной непредсказуемостью. Однако и тут мы болеем исключительно за наших, пусть в фаворитах они и не числятся. Десятая ракетка мира Дарья Касаткина на турнире стартует матчем против Харри Дарт из Великобритании. Примечательно, что уже в третьем круге она может встретиться с ещё одной нашей надеждой — Вероникой Кудерметовой. В этой же части сетки и канадка Лала Фернандес, дошедшая в прошлом году до финала US Open. Её во втором круге может ждать противостояние с нашей Людмилой Самсоновой.

Отметим и Екатерину Александрову, которая может преподнести сенсацию уже в третьем круге. При определённых раскладах там она может сразиться с Игой Свёнтек из Польши — нынешней первой ракеткой мира и главной фавориткой турнира. Мотивация удивить весь мир, как вы понимаете, имеется. Для всех поклонников тенниса наступает очень жаркое время: последний Большой шлем в году — пора переживаний, изучения раскладов и многих других моментов. Как всегда, болеем за наших!

Фото © ТАСС / AP / Hamish Blair Сможет ли Медведев выиграть US Open в этом году? 0 Да. Он явный фаворит, никакой Надаль ему не помешает Нет. Но будет очень близок к победе Нет. Медведев вылетит слишком рано Я вообще за Андрея Рублёва и Карена Хачанова

Авторы Шамиль Гаджиев