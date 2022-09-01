С 1 сентября по инициативе "Единой России" снижена бюрократическая нагрузка на учителей

С 1 сентября по инициативе "Единой России" бюрократическая нагрузка на учителей будет снижена. Как рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, теперь они будут заполнять только установленные Министерством просвещения документы.

По словам Казаковой, в этот перечень вошли отчёты, реально отражающие или влияющие на работу учителя по обучению и воспитанию школьников: учебная программа, классный журнал, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной программы и, если потребуется, характеристика на учеников.

"Наша задача в предстоящем учебном году: посмотреть, как этот закон будет работать, убедиться в достаточности принятого решения, чтобы учителя вздохнули свободнее. Если поймём, что проблемы сохраняются, предпримем следующие шаги. Задачу по снятию с учителей документационной нагрузки поставил наш президент, и она будет решена", — подчеркнула депутат.

Также она добавила, что с нового учебного года начнут создаваться первичные отделения Всероссийского движения детей и молодёжи, это станет существенной частью воспитательной работы с молодым поколением. Они должны появиться в каждой школе.