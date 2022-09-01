ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 08:46
5004

Лавров поражён "фантастическим признанием" главы МИД Германии Бербок

Глава МИД России Сергей Лавров поражён словами министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на страдания немцев. Он считает высказывание коллеги очередным примером русофобской одержимости.

"Вчера глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "да, наши граждане страдают, но им придётся страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание!" сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Немцы задались вопросом, кто стоит за новым планом Бербок по России
Немцы задались вопросом, кто стоит за новым планом Бербок по России

Ранее Бербок пообещала во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ФРГ в ближайшие недели поставит Украине систему ПВО IRIS-T. Она отметила, что Германия позаботилась о том, чтобы это современное оружие было поставлено именно Киеву. Бербок призналась, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают немецкие избиратели.

BannerImage

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar