Лавров поражён "фантастическим признанием" главы МИД Германии Бербок

Глава МИД России Сергей Лавров поражён словами министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на страдания немцев. Он считает высказывание коллеги очередным примером русофобской одержимости.

"Вчера глава МИД ФРГ Бербок заявила, что "да, наши граждане страдают, но им придётся страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание!" — сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.