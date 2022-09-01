Лавров: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не было неожиданностью для России
Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не стало неожиданностью для России, так как оно готовилось достаточно давно. Об этом в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для нас это решение, если честно, не было неожиданностью. Потому что в последнее время даже на Западе в политологических кругах, в соответствующих печатных изданиях, в соцсетях появилось много материалов, которые подтверждают, что этот процесс готовился исподволь и готовился давно", — признался он.
Напомним, Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала военных действий России на Украине. Однако в мае послы этих стран передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Для вступления в альянс необходимо согласие всех государств, входящих в него. Одна за другой страны утверждают такие протоколы, но главным препятствием на пути Швеции и Финляндии в НАТО является позиция Турции.
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