Лавров: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не было неожиданностью для России

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не стало неожиданностью для России, так как оно готовилось достаточно давно. Об этом в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для нас это решение, если честно, не было неожиданностью. Потому что в последнее время даже на Западе в политологических кругах, в соответствующих печатных изданиях, в соцсетях появилось много материалов, которые подтверждают, что этот процесс готовился исподволь и готовился давно", — признался он.