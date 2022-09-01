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1 сентября, 09:31

Штаб связанной с "Азовом" террористической организации обнаружили в центре Херсона

Штаб террористической организации "Национальный корпус", связанной с украинским националистическим полком "Азов"*, обнаружили в центре Херсона. Об этом сообщают правоохранительные органы региона.

  • Плакаты в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Плакаты в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области
  • Пропагандистская литература в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Пропагандистская литература в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области
  • Пропагандистская литература в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области
    Пропагандистская литература в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области

Плакаты в штабе "Национального корпуса" в Херсоне. Фото © ГУ МВД Херсонской области

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"Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики <…> террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло полка "Азов")", — говорится в телеграм-канале ГУ МВД по Херсонской области.

В квартире оперативники нашли одежду с символикой организации, пропагандистскую литературу, продвигающую идеи национальной нетерпимости, а также плакаты и трафареты с запрещёнными лозунгами.

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* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Максим Плетнёв

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