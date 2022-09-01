Штаб связанной с "Азовом" террористической организации обнаружили в центре Херсона
Штаб террористической организации "Национальный корпус", связанной с украинским националистическим полком "Азов"*, обнаружили в центре Херсона. Об этом сообщают правоохранительные органы региона.
"Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики <…> террористической организации "Национальный корпус" (гражданское крыло полка "Азов")", — говорится в телеграм-канале ГУ МВД по Херсонской области.
В квартире оперативники нашли одежду с символикой организации, пропагандистскую литературу, продвигающую идеи национальной нетерпимости, а также плакаты и трафареты с запрещёнными лозунгами.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали в Курске мужчину, который занимался шпионажем в пользу украинской разведки. По данным ведомства, он был завербован Киевом с 2018 года и занимался сбором информации о российских офицерах и об их семьях.
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* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Бобылев Сергей