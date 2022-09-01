Лавров назвал явкой с повинной слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ

"Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для её безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счёту, если он гарантировал, что там всё будет безопасно", — сказал глава внешнеполитического ведомства в беседе со студентами МГИМО.