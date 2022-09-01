Лавров назвал явкой с повинной слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ
Заверения украинского президента Владимира Зеленского о гарантиях безопасности, которые Киев предоставил Международному агентству атомной энергетики (МАГАТЭ), являются "явкой с повинной" после сегодняшнего обстрела Энергодара и района Запорожской АЭС. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для её безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счёту, если он гарантировал, что там всё будет безопасно", — сказал глава внешнеполитического ведомства в беседе со студентами МГИМО.
В рамках встречи министр иностранных дел также затронул вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявив, что это событие было вполне ожидаемым для России на фоне большого количества материала по этой теме в западных изданиях.
VK / МИД России