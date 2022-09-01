"Волнительно и страшно": Глава общества "Знание" рассказал о своём 1 Сентября и поздравил школьников с праздником

Гендиректор "Знания" Максим Древаль рассказал о своём первом 1 Сентября, выступая на федеральном просветительском марафоне общества. Он также пожелал собравшимся в студии ребятам успехов.

"Это было в Кемерове, было волнительно, страшно, казалось, что это самое большое испытание, которое меня ждёт <...> Всем желаю найти своих наставников, учиться, постоянно развиваться. От того, насколько вы умеете развиваться, зависит успех нашей страны", — отметил он.

Древаль поздравил родителей, учителей и школьников с сегодняшним 1 Сентября, а также рассказал о просветительском марафоне, который проводится в четвёртый раз. В этом году "Знание" проходит на пяти площадках, в том числе и в Луганске. Предприниматель отметил, что знаниями делятся более 200 выдающихся спикеров, также есть творческие мастер-классы.

По его словам, марафон в этом году отличается доступностью знаний. Причём сегодня начинается акция "Поделись своим знанием": спикеры приходят в учебные заведения, чтобы рассказать о своих знаниях и поделиться опытом со школьниками. Кроме того, впервые на марафоне по стране организованы десятки фан-зон, где можно смотреть выступления в прямом эфире.