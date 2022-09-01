Решение Путина пригласить на учения Индию и Китай сочли вызовом Западу
Bloomberg: Пригласив на учения "Восток" армии Индии и Китая, Путин бросил вызов Западу
Президент России Владимир Путин пригласил армии Китая и Индии на военные учения "Восток-2022", чтобы бросить вызов западному миру. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье издания Bloomberg. По мнению авторского коллектива во главе с Бенджамином Харви, Кремль демонстрирует успешный ответ попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине.
Авторы статьи напоминают, что Индия открыто не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление со стороны Запада. Это можно объяснить многолетними тесными отношениями Москвы и Нью-Дели. Китай также отказался критиковать Россию и осудил санкции США и Европы против Москвы.
Белоруссия, которую авторы статьи называют главным союзником России, также принимает участие в учениях "Восток-2022" вместе с бывшими советскими республиками — Казахстаном, Киргизией, Арменией, Азербайджаном и Таджикистаном — и другими государствами, включая Сирию, Алжир, Монголию, Лаос и Никарагуа.
Ранее Лайф рассказывал, что на Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая. Учения пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примут более 50 тысяч человек.
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