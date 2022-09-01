Решение Путина пригласить на учения Индию и Китай сочли вызовом Западу

Президент России Владимир Путин пригласил армии Китая и Индии на военные учения "Восток-2022", чтобы бросить вызов западному миру. Об этом говорится в опубликованной в четверг статье издания Bloomberg. По мнению авторского коллектива во главе с Бенджамином Харви, Кремль демонстрирует успешный ответ попыткам США и их союзников изолировать Москву из-за конфликта на Украине.

Авторы статьи напоминают, что Индия открыто не заняла чью-либо сторону в вопросе украинского кризиса, несмотря на давление со стороны Запада. Это можно объяснить многолетними тесными отношениями Москвы и Нью-Дели. Китай также отказался критиковать Россию и осудил санкции США и Европы против Москвы.