"Челси" согласовал трансфер Захаряна, но игрок останется в "Динамо"
"Чемпионат": "Динамо" и "Челси" согласовали трансфер Захаряна
Московское "Динамо" и лондонский "Челси" согласовали условия перехода полузащитника Арсена Захаряна в британский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным издания, после перехода Захарян останется в "Динамо" в аренде до того момента, как перечисленные от "Челси" деньги поступят на счёт столичного клуба. Предполагается, что это может продлиться до зимы.
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Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года. По данным СМИ, в случае перехода Захарян будет получать более миллиона евро за сезон.
ФК "Динамо" Москва