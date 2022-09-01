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1 сентября, 12:14

"Челси" согласовал трансфер Захаряна, но игрок останется в "Динамо"

"Чемпионат": "Динамо" и "Челси" согласовали трансфер Захаряна

Московское "Динамо" и лондонский "Челси" согласовали условия перехода полузащитника Арсена Захаряна в британский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, после перехода Захарян останется в "Динамо" в аренде до того момента, как перечисленные от "Челси" деньги поступят на счёт столичного клуба. Предполагается, что это может продлиться до зимы.

Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее

Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее

Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года. По данным СМИ, в случае перехода Захарян будет получать более миллиона евро за сезон.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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