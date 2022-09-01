"Челси" согласовал трансфер Захаряна, но игрок останется в "Динамо"

Московское "Динамо" и лондонский "Челси" согласовали условия перехода полузащитника Арсена Захаряна в британский клуб. Об этом сообщает " Чемпионат ".

По данным издания, после перехода Захарян останется в "Динамо" в аренде до того момента, как перечисленные от "Челси" деньги поступят на счёт столичного клуба. Предполагается, что это может продлиться до зимы.