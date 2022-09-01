Теннисист Кирьос получил предупреждение за плевок в сторону своей команды в матче US Open

25-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос получил предупреждение за неспортивное поведение в матче второго раунда US Оpen против Бенжамена Бонзи из Франции.

На протяжении всей встречи он жаловался на недостаточную поддержку со стороны своей команды. Проиграв в третьей партии гейм на своей подаче, Кирьос плюнул в сторону своей ложи, в которой сидели его девушка, друг и физиотерапевт. К этому австралиец добавил оскорбление с использованием нецензурной лексики.

Встреча против Бонзи завершилась победой Кирьоса в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4. Матч продолжался почти три часа, за это время Ник исполнил 30 эйсов.