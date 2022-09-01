Эксперт назвал требования, которые мог выдвинуть Киев в случае захвата ЗАЭС

ВСУ намеревались захватить Запорожскую АЭС, а затем выдвинуть ряд требований, в том числе ввод войск НАТО для прямого столкновения с Россией. Момент диверсии выбран неслучайно — перед самым визитом делегации МАГАТЭ, рассказал РИА ФАН военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

"Украинская сторона планировала захватить АЭС, после чего Киев мог рассчитывать, что с прибытием делегации МАГАТЭ они могли бы выдвинуть определённые условия. Я даже предполагаю, какие это могли быть условия: увеличение финансирования и поставок вооружения и обязательное условие — демилитаризация территории АЭС и ввод туда войск НАТО", — уточнил он.

По его оценке, Киев готов на всё и открыто прибегает к ядерному терроризму. Чтобы добиться присутствия военных подразделений НАТО на Украине, диверсанты могли бы после захвата АЭС шантажировать взрывом станции, полагает эксперт. Сивков подчеркнул, что операция сорвалась в том числе из-за плохого планирования.

"Они [ВСУ] не учли тот простой факт, что Россия полностью контролирует воздушное пространство, имеет господство в воздухе, а потому обеспечить скрытность высадки десанта было невозможно, поэтому он был уничтожен ещё на этапе высадки. Это была безнадёжная попытка. Как и всё их контрнаступление на юге", — заключил специалист.