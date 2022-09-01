Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Заслуженная артистка России Татьяна Рудина привлечена к административной ответственности за дискредитацию Российской армии. Дело актрисы будет рассматривать Тверской суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Ксению Розину.

"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября в 12:00", — сказано в сообщении. О каких именно высказываниях Рудиной идёт речь, там не уточнили.

Татьяна Рудина — дочь актёра Рудольфа Рудина, который запомнился зрителям по роли пана Гималайского в телевизионной передаче "Кабачок "13 стульев". Сама артистка известна по работам в картинах "Выйти замуж за капитана", "Дети солнца", "Муж и дочь Тамары Александровны", по сериалу "Таксистка" и другим.