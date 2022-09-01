Актрису Татьяну Рудину привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ
Дело актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации ВС РФ будет рассмотрено 6 сентября
Татьяна Рудина. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Заслуженная артистка России Татьяна Рудина привлечена к административной ответственности за дискредитацию Российской армии. Дело актрисы будет рассматривать Тверской суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Ксению Розину.
"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября в 12:00", — сказано в сообщении. О каких именно высказываниях Рудиной идёт речь, там не уточнили.
Татьяна Рудина — дочь актёра Рудольфа Рудина, который запомнился зрителям по роли пана Гималайского в телевизионной передаче "Кабачок "13 стульев". Сама артистка известна по работам в картинах "Выйти замуж за капитана", "Дети солнца", "Муж и дочь Тамары Александровны", по сериалу "Таксистка" и другим.
В этот же день, но часом ранее будет рассмотрено дело актрисы Кристины Асмус. В отношении неё суд зарегистрировал протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Теперь актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Пост в социальной сети, из-за которого на Асмус завели дело, датируется от 24 февраля.