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1 сентября, 12:05

Болгария попросила помощи в охране воздушного пространства на ближайшие три года

Болгария попросила у США, Израиля, Франции и Швеции помощи в охране воздушного пространства

Болгария попросила помощи в охране своего воздушного пространства. С такой просьбой страна обратилась к четырём странам: Израилю, Франции, Швеции и США.

Как сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов, помощь ВВС сторонних государств в этом вопросе потребуется до 2025 года — именно тогда Болгария получит американские истребители F-16.

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"Мы работаем по различным вариантам — поддержка лётной готовности истребителей МиГ-29 или, если это окажется невозможным, обеспечение охраны [воздушного пространства] с использованием ВВС других стран. Отправили письма, начинаем переговоры и с Израилем, и с Францией, и со Швецией, и с США", — сказал Ефтимов в беседе с журналистами.

Он также уточнил, что на сегодняшний день на полигоне Ново-Село продолжается подготовка военных НАТО, которые с октября будут находиться в оперативной готовности.

Ранее Лайф сообщал, что Россия в рамках мер по борьбе с незаконным реэкспортом военной техники на Украину отозвала у болгарского предприятия лицензию на осуществление ремонтных работ с вертолётами российского производства.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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