Турчак и Пушилин открыли школу в Мариуполе, восстановленную строителями из Петербурга

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин открыли школу № 65 в Мариуполе, которая была восстановлена в рамках шефства над городом Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в самой партии.

В Мариуполе открылась восстановленная школа № 65. Фото © t.me / Единая Росия. Официально

В школе сядет за парты более 1000 детей. В ней есть бассейн, оборудованы новые кабинеты, а на территории — футбольное поле. Строители из Петербурга смогли завершить работы за 40 дней. Всего в Мариуполе Северная столица России помогла восстановить три школы и три детских сада.

"Сегодня педагоги, которые открывали эту школу 40 лет назад, снова пришли сюда. Сегодня, по сути, второе открытие. Мы прошли сейчас, посмотрели уровень оснащённости. Это наша типовая российская школа. И это свидетельство того, что и мирная жизнь возвращается на Донецкую землю, и Мариуполь развивается", — уточнил Турчак.

Все учебные заведения Мариуполя укомплектуют необходимой литературой. Помимо школьных библиотек будут пополнены и городские, для этого нужно около 400 тысяч книг, добавил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует гуманитарную миссию партии в ДНР.