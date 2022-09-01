Макрон собрался сделать армию Франции лучшей в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена сделать собственную армию первой в Европе по оснащённости. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими дипломатами.

"Мы приняли программу вооружения до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", — сказал он и указал на необходимость "укрепить силы ядерного сдерживания".