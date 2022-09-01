Макрон собрался сделать армию Франции лучшей в Европе
Макрон заявил о планах сделать армию Франции первой в Европе по оснащённости
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена сделать собственную армию первой в Европе по оснащённости. Об этом он сообщил в ходе выступления перед французскими дипломатами.
"Мы приняли программу вооружения до 2024 года, которая позволит нам восстановить наши возможности, и адаптировали стратегию к актуальной ситуации. Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе", — сказал он и указал на необходимость "укрепить силы ядерного сдерживания".
Ранее была раскрыта главная слабость французской армии в случае вооружённого конфликта. Так, ВС Франции столкнутся с дефицитом дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Вместе с тем у французов в три раза уменьшилось число истребителей, возникла потребность в закупке дополнительных беспилотников и дальнобойной артиллерии, а также в модернизации систем ПВО.
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