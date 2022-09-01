Украинские диверсанты, планировавшие захват ЗАЭС, проходили спецподготовку в Британии
Глава ВГА Рогов: Диверсанты ВСУ, планировавшие захват ЗАЭС, проходили подготовку в Британии
Украинские диверсанты, планировавшие захватить Запорожскую атомную электростанцию, проходили подготовку на территории Великобритании. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов. В частности, их командирами выступали офицеры спецслужбы МИ6.
"Не просто изучали английский, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британской спецслужбы МИ6, после этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область. На правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов", — сообщил он.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.
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