Украинские диверсанты, планировавшие захватить Запорожскую атомную электростанцию, проходили подготовку на территории Великобритании. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов. В частности, их командирами выступали офицеры спецслужбы МИ6.

"Не просто изучали английский, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британской спецслужбы МИ6, после этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область. На правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов", — сообщил он.