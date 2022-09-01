ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 11:39

Украинские диверсанты, планировавшие захват ЗАЭС, проходили спецподготовку в Британии

Глава ВГА Рогов: Диверсанты ВСУ, планировавшие захват ЗАЭС, проходили подготовку в Британии

Украинские диверсанты, планировавшие захватить Запорожскую атомную электростанцию, проходили подготовку на территории Великобритании. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил член главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов. В частности, их командирами выступали офицеры спецслужбы МИ6.

"Не просто изучали английский, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британской спецслужбы МИ6, после этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область. На правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов", — сообщил он.

Прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается на три часа, Гросси ведёт переговоры с ВСУ
Прибытие делегации МАГАТЭ на ЗАЭС задерживается на три часа, Гросси ведёт переговоры с ВСУ

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Диверсанты уже ликвидированы.

BannerImage

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar