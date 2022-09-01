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Опубликовано 1 сентября 2022, 11:29
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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС с проверкой. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА "Новости".

В состав миссии вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции и других стран. Представителей Британии, США и России в числе инспекторов нет. Ожидается, что делегация пробудет на станции один день. Не исключено, что МАГАТЭ сформирует постоянную миссию на ЗАЭС.

Кремль опасается провокаций ВСУ по отношению к миссии МАГАТЭ
Кремль опасается провокаций ВСУ по отношению к миссии МАГАТЭ

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром она планировала наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Позже головная колонна миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, застряла на линии соприкосновения.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Андрей Бражников
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