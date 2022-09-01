Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС с проверкой. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА "Новости".

В состав миссии вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции и других стран. Представителей Британии, США и России в числе инспекторов нет. Ожидается, что делегация пробудет на станции один день. Не исключено, что МАГАТЭ сформирует постоянную миссию на ЗАЭС.