Литовский банк "Шауляй" перестал принимать платежи из России и Белоруссии
Литовский коммерческий банк "Шауляй" (Siauliu), который обслуживал операции по расчёту за калининградский железнодорожный грузовой транзит, перестал принимать платежи из России и Белоруссии. Это подтвердили в самом финансовом учреждении.
"Платежи российских и белорусских резидентов в обычном порядке больше не принимаются. В исключительных случаях по гуманитарным соображениям после заполнения специальной формы и проведённой банком проверки такое возможно", — объяснили в банке.
Там подчеркнули, что были бы готовы оформлять расчёты за транзит в Калининград при условии, что власти Литвы расценили бы это как исключение, необходимое в государственных интересах. Но таких указов сверху не поступало, признались в банке. По неподтверждённой информации, обслуживание платежей может взять на себя другой банк — Luminor.
Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит. В середине августа банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях.
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