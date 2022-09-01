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Опубликовано 1 сентября 2022, 11:12

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Харьковском направлении, отступившие бойцы попали под огонь своих

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести наступление на Харьковском направлении, нанеся удар по позициям подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Русские Тишки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате неудачного наступления украинская армия потеряла более 50 человек. Остальные 56 военнослужащих решили отступить в сторону Харькова, но по пути попали под обстрел нацформирования "Кракен", в результате чего большинство из них погибли.

Минобороны: Российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ вблизи Запорожской АЭС
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Накануне Лайф сообщал, что российские военные уничтожили несколько танков ВСУ, которые были направлены через реку Ингулец для деблокирования подразделений украинской армии. В результате ударов из 12 машин на подконтрольную Украине территорию вернулись всего пять.

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ТАСС / Красильников Станислав

Максим Плетнёв
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