ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Харьковском направлении, отступившие бойцы попали под огонь своих

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести наступление на Харьковском направлении, нанеся удар по позициям подразделений 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Русские Тишки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате неудачного наступления украинская армия потеряла более 50 человек. Остальные 56 военнослужащих решили отступить в сторону Харькова, но по пути попали под обстрел нацформирования "Кракен", в результате чего большинство из них погибли.