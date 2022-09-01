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Опубликовано 1 сентября 2022, 11:04

ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 под Херсоном

Огневой взвод американских гаубиц М777 был уничтожен в районе Андреевки Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М-777", — сказал он.

Также были уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Коломийцы Днепропетровской области.

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Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 20 человек, американскую гаубицу М777, а также танк и три миномёта. Кроме того, союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы. По словам замглавы Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, уничтожено 30 человек и 20 танков противника.

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flickr.com / photos / Official U.S. Navy Page

Марина Калегина
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