ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 под Херсоном

Огневой взвод американских гаубиц М777 был уничтожен в районе Андреевки Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод американских гаубиц М-777", — сказал он.