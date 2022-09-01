"Не политика, а мародёрство": Лукашенко назвал США мировым террористом

США в попытке удержать контроль в мире становятся настоящим "мировым террористом", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пытаясь удержать контроль, из мирового полицейского США превращаются в мирового террориста. Они всё разрушают, что и является явным признаком кризиса и слабости", — подчеркнул он в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.

По словам Лукашенко, весь мир видит это "в сегодняшних истериках — афганской, украинской, тайваньской и прочих". Причём это далеко не политика, а самое настоящее мародёрство, отметил белорусский лидер.

Ранее Лайф писал, что в Совфеде указали на настоящего спонсора терроризма, вспомнив о "заслугах" США. Как отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, это Штаты создали "Аль-Каиду"* и ИГИЛ*. Он добавил, что Америка создавала эти структуры, чтобы бороться с Россией, однако в результате они стали террористическими, теми, которые уничтожают собственный народ.