В городах России трогательно почтили память погибших детей Донбасса

В День знаний во многих городах России почтили память погибших детей Донбасса, которые никогда больше не услышат школьный звонок. Инициатором акции "День памяти и знаний" стал проект "Запобедник" — патриотический информационно-аналитический ресурс, посвящённый мировой политике.

Акция "День памяти и знаний" о маленьких жертвах украинской агрессии. Видео © LIFE

Жители Воронежа, Петербурга, Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов страны возложили цветы, свечи и игрушки к памятным мемориалам, где перечислены имена тех, кто лишился жизни из-за действий ВСУ. В столице трогательная акция прошла в сквере 800-летия Москвы. Неравнодушные жители и гости собрались, чтобы вспомнить жертв агрессии в Донбассе. Почтить память ребят пришли и школьники. Сюда с утра приносят игрушки и зажигают свечи.

"Нет ничего страшнее смерти ребёнка, этих детей и сотен других", — написано под поимённым списком погибших на памятнике.