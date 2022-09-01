Песков: Поставлять газ в Европу мешает созданный самим ЕС "клубок проблем"

Юридические проблемы, которые появились после введения против России санкций, а также появившиеся на этом фоне сложности с обслуживанием турбин "Северного потока" создают "клубок проблем", препятствующий поставкам российского газа в европейские страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обслуживание столь высокотехнологичного оборудования, как газовые турбины, должен осуществлять сам производитель, то есть компания Siemens. Причём у "Газпрома" с ней заключены долгосрочные контракты, напомнил Песков. Он также рассказал, что контракт на обслуживание был заключён с дочерней компанией Siemens, зарегистрированной в Великобритании, что сильно осложняет выполнение его положений из-за антироссийских санкций, введённых Лондоном.

"Всё это создаёт клубок проблем для работы компании "Газпром", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что "Газпром" готов выполнять обязательства по поставкам газа, однако этому мешают контрагенты компании, создавая как юридические, так и технологические трудности. Резюмируя сказанное, Песков назвал сложившуюся ситуацию кризисной.