Три подсказки: Как помочь ребёнку справиться со страхом стать изгоем в школе

Если ребёнок переживает из-за того, что не может завести друзей в школе, родители должны предложить ему альтернативный поиск единомышленников. Один из них — записать его в какую-нибудь секцию, посоветовала в беседе с "Газетой.ru" психолог, доктор психологических наук Оксана Защиринская.

"Мы, психологи, в этом случае предлагаем им размышлять так: давай ты будешь ходить в школу для того, чтобы просто сидеть за партой, учиться, взаимодействовать с учителями, не стараться понравиться кому-то или примкнуть к уже сложившимся группам, а дружить ты будешь за стенами образовательного учреждения. Многие подростки так не думают, и такая подсказка снижает уровень их стресса", — отметила она.

Также она призывает занять школьника дополнительными занятиями, кружками и секциями. Они нужны для адаптации ребёнка в социальной среде и знакомства с людьми со схожими интересами, пояснила психолог. Третий совет — сблизиться с семьями друзей, в которых есть дети, и вместе общаться, ездить на дачу, ходить в кино. Это тоже поможет ребёнку научиться общаться и легче заводить друзей.