"Оставь моего друга": Чемпион UFC заступился за блогера Хасбика, которого оскорбил Макгрегор

Чемпион UFC Александр Волкановски вмешался в небольшой конфликт Конора Макгрегора и российского блогера Хасбика, призвав ирландца отстать от звезды Сети.

"Сначала тебе придётся пройти через меня! Оставь моего друга в покое", — написал Волкановски.