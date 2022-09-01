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1 сентября, 10:33

"Оставь моего друга": Чемпион UFC заступился за блогера Хасбика, которого оскорбил Макгрегор

Чемпион UFC Волкановски вступился за блогера Хасбика из-за нападок Макгрегора

Чемпион UFC Александр Волкановски вмешался в небольшой конфликт Конора Макгрегора и российского блогера Хасбика, призвав ирландца отстать от звезды Сети.

"Сначала тебе придётся пройти через меня! Оставь моего друга в покое", — написал Волкановски.

"Зафутболил бы этого недоноска": Макгрегор оскорбил блогера Хасбика, но вскоре удалил все посты

"Зафутболил бы этого недоноска": Макгрегор оскорбил блогера Хасбика, но вскоре удалил все посты

Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

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Wikipedia, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hasbula. official, © Getty Images / Brian Lawless / PA Images

Шамиль Гаджиев

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