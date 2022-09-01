"Оставь моего друга": Чемпион UFC заступился за блогера Хасбика, которого оскорбил Макгрегор
Чемпион UFC Волкановски вступился за блогера Хасбика из-за нападок Макгрегора
Чемпион UFC Александр Волкановски вмешался в небольшой конфликт Конора Макгрегора и российского блогера Хасбика, призвав ирландца отстать от звезды Сети.
"Сначала тебе придётся пройти через меня! Оставь моего друга в покое", — написал Волкановски.
Ранее Лайф сообщал, что Макгрегор оскорбил блогера Хасбика и заметил, что "отфутболил" бы его. Добавим, что рост Хасбика составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.
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