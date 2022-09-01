Песков назвал нелепым решение ЕС о приостановке упрощённого визового режима с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нелепым решение Евросоюза полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Представитель Кремля не исключил, что из-за этого шага россияне будут дольше и сложнее получать документы. Но, по его оценке, это также крайне усложнит ситуацию и для самих европейцев.

"Очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда", — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о влиянии данного решения на россиян.