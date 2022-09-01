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1 сентября, 10:25

Путин простился с Михаилом Горбачёвым в Центральной клинической больнице

Песков сообщил, что Путин простился с Михаилом Горбачёвым в ЦКБ

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, который ушёл из жизни 30 августа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства приехал в Центральную клиническую больницу перед рабочей поездкой в Калининградскую область.

"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, возложил цветы к гробу", — рассказал Песков журналистам.

Также он подчеркнул, что рабочий график президента страны не позволяет ему проститься с Горбачёвым на официальной церемонии 3 сентября, поэтому глава государства сделал это сегодня.

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Михаил Горбачёв скончался вчера на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев

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