Путин простился с Михаилом Горбачёвым в Центральной клинической больнице

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, который ушёл из жизни 30 августа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства приехал в Центральную клиническую больницу перед рабочей поездкой в Калининградскую область.

"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, возложил цветы к гробу", — рассказал Песков журналистам.

Также он подчеркнул, что рабочий график президента страны не позволяет ему проститься с Горбачёвым на официальной церемонии 3 сентября, поэтому глава государства сделал это сегодня.