Путин простился с Михаилом Горбачёвым в Центральной клинической больнице
Песков сообщил, что Путин простился с Михаилом Горбачёвым в ЦКБ
Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, который ушёл из жизни 30 августа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства приехал в Центральную клиническую больницу перед рабочей поездкой в Калининградскую область.
"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, возложил цветы к гробу", — рассказал Песков журналистам.
Также он подчеркнул, что рабочий график президента страны не позволяет ему проститься с Горбачёвым на официальной церемонии 3 сентября, поэтому глава государства сделал это сегодня.
Михаил Горбачёв скончался вчера на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга.
ТАСС / Гавриил Григоров