"Манчестер Сити" приобрёл лидера обороны дортмундской "Боруссии"
Мануэль Аканджи перешёл из "Боруссии" в "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" приобрёл центрального защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Мануэля Аканджи. Об этом сообщается на сайте действующих чемпионов Англии.
Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до 30 июня 2027 года. За "горожан" он будет выступать под номером 25. Сумма сделки составила 17,5 миллиона евро. Ещё два миллиона "Боруссия" может получить в виде бонусов за различные достижения Аканджи в новой команде.
Швейцарец стал пятым новичком «Манчестер Сити» в ходе летнего трансферного окна. В Англии он будет выступать вместе со своим бывшим партнёром по «Боруссии» Эрлингом Холандом. Напомним, что норвежский нападающий в пяти стартовых турах Премьер-лиги забил девять голов.
Аканджи выступал за дортмундцев с января 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок и Суперкубок Германии, забив в 158 матчах четыре гола. Также в активе Мануэля есть 41 встреча за сборную Швейцарии.
ФК "Манчестер Сити"