"Манчестер Сити" приобрёл центрального защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Мануэля Аканджи. Об этом сообщается на сайте действующих чемпионов Англии.

Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до 30 июня 2027 года. За "горожан" он будет выступать под номером 25. Сумма сделки составила 17,5 миллиона евро. Ещё два миллиона "Боруссия" может получить в виде бонусов за различные достижения Аканджи в новой команде.

Швейцарец стал пятым новичком «Манчестер Сити» в ходе летнего трансферного окна. В Англии он будет выступать вместе со своим бывшим партнёром по «Боруссии» Эрлингом Холандом. Напомним, что норвежский нападающий в пяти стартовых турах Премьер-лиги забил девять голов.