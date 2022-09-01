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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 10:25

"Манчестер Сити" приобрёл лидера обороны дортмундской "Боруссии"

Мануэль Аканджи перешёл из "Боруссии" в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" приобрёл центрального защитника дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Мануэля Аканджи. Об этом сообщается на сайте действующих чемпионов Англии.

Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до 30 июня 2027 года. За "горожан" он будет выступать под номером 25. Сумма сделки составила 17,5 миллиона евро. Ещё два миллиона "Боруссия" может получить в виде бонусов за различные достижения Аканджи в новой команде.

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Швейцарец стал пятым новичком «Манчестер Сити» в ходе летнего трансферного окна. В Англии он будет выступать вместе со своим бывшим партнёром по «Боруссии» Эрлингом Холандом. Напомним, что норвежский нападающий в пяти стартовых турах Премьер-лиги забил девять голов.

Аканджи выступал за дортмундцев с января 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок и Суперкубок Германии, забив в 158 матчах четыре гола. Также в активе Мануэля есть 41 встреча за сборную Швейцарии.

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ФК "Манчестер Сити"

Роман Фейгин
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