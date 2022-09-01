Кремль опасается провокаций ВСУ по отношению к миссии МАГАТЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что миссия МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, может подвергнуться провокациям со стороны Украины.

"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы, мы это видим. Предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию", — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия ждёт инспекторов и готова с ними взаимодействовать. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы эта миссия прибыла на атомную станцию.