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1 сентября, 10:25

Кремль опасается провокаций ВСУ по отношению к миссии МАГАТЭ

Песков поделился опасениями о провокациях Украины по отношению к миссии МАГАТЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что миссия МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, может подвергнуться провокациям со стороны Украины.

"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы, мы это видим. Предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию", — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия ждёт инспекторов и готова с ними взаимодействовать. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы эта миссия прибыла на атомную станцию.

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Украинская сторона задержала миссию МАГАТЭ на линии соприкосновения

Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром она планировала наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев

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