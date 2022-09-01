Кремль опасается провокаций ВСУ по отношению к миссии МАГАТЭ
Песков поделился опасениями о провокациях Украины по отношению к миссии МАГАТЭ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что миссия МАГАТЭ, направляющаяся на Запорожскую АЭС, может подвергнуться провокациям со стороны Украины.
"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что совершенно не прекращаются варварские провокационные обстрелы, мы это видим. Предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию", — заявил представитель Кремля журналистам.
Песков подчеркнул, что Россия ждёт инспекторов и готова с ними взаимодействовать. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы эта миссия прибыла на атомную станцию.
Напомним, что делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье 31 августа. Сегодня утром она планировала наведаться с инспекцией на Запорожскую АЭС, однако Киев решил сорвать эти планы. Сообщалось, что украинский десант высадился в районе Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС. Для уничтожения противника была применена армейская авиация.
ТАСС / Михаил Терещенко