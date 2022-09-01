Песков: Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных

"Там будут элементы государственных похорон", — сказал Песков, уточнив, что имеет в виду, к примеру, почётный караул.

Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга.