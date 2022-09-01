Песков: Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных
Похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачёва пройдут с элементами, характерными государственным мероприятиям подобного рода. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Там будут элементы государственных похорон", — сказал Песков, уточнив, что имеет в виду, к примеру, почётный караул.
Представитель Кремля также отметил, что государство окажет помощь в организации прощальной церемонии с бывшим лидером Советского Союза.
Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга.
ТАСС / MAXIM SHIPENKOV