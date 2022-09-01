Эксперт по борьбе с торговлей людьми рассказала, как обойти уловки мошенников и не попасть в рабство

2 сентября в 14:30 на ТВ-3 выходит спецпроект "Вернувшиеся из рабства". Это серия передач, в которых люди, которые были вынуждены заниматься подневольным трудом, но чудом спаслись, рассказывают свои истории. Официальная статистика не ведётся, однако по открытой информации в год в России в современное рабство попадают до десяти миллионов человек. При этом каждому из них можно помочь.

Как рассказала соосновательница фонда "Безопасный дом", психолог, работающий в сфере предотвращения торговли людьми, Вероника Антимоник, человека чаще всего заманивают в ловушку рабства, создавая иллюзию выгодного предложения о работе.

"Под вербовку чаще всего попадают люди, у которых трудная жизненная ситуация: нет денег, они не могут никуда устроиться либо из-за того, что в регионе нет работы, либо из-за того, что у них нет образования. Бывают разные обстоятельства. Чаще всего экономическая нужда подталкивает людей к мошенникам, которые вербуют их, а затем обрекают на подневольный труд", — отметила Антимоник.

Однако беды можно избежать, и сделать это довольно просто: следует заранее проверять предложение о найме на предмет легальности. По словам эксперта, необходимо выведать у "работодателя" как можно больше информации об организации. А соглашаться на работу без трудового договора не стоит. При его наличии проще повлиять на ситуацию, пояснила психолог.

Дело осложняется, когда вам предлагают работу за границей. В таком случае нужно взять побольше копий документов и договориться с близкими созваниваться в определённое время. Также можно заранее выбрать кодовые слова и использовать их в случае, если что-то пошло не так. Как отметила Антимоник, проблема торговли людьми стоит очень остро, а решать её необходимо на глобальном уровне.

"Надо системно работать с людьми, чтобы они не попадались на уловки мошенников, и повышать уровень юридической грамотности", — считает она.

При этом психолог назвала мифом ситуации, когда людей держат взаперти. По её словам, зачастую "современным рабам" разрешают не только выходить на улицу, но и использовать средства связи — телефон и прочие гаджеты. Однако, даже имея возможность с кем-то связаться, люди крайне напуганы или же чувствуют какую-то вину.

"Им могут внушить вину на моральном уровне: они могут винить себя за то, что допустили такую ситуацию, их даже могли принуждать совершать преступления. Самое главное в этой ситуации — позвонить кому-угодно и попросить о помощи: хуже не будет", — заверила эксперт.