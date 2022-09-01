Онищенко назвал благом запрет на использование мобильников в школах

Запрет на использование мобильников во время уроков — это оправданная мера и благо для детей, заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, телефонные звуковые сигналы отвлекают учителей, а сами устройства могут использоваться учениками в качестве шпаргалок. Требование не пользоваться на уроках мобильными существовало всегда, однако не исполнялось, зато теперь оно обновлено, и его нужно из декларации превратить в работающий инструмент. Онищенко подчеркнул, что правильнее говорить, что это благо для детей. Сейчас же необходимо придумать, где хранить телефоны и что делать ребёнку, если возникла необходимость позвонить маме.

"Эта тема вполне комфортно может быть решена, если мы действительно начнём соблюдать очень важную и необходимую норму, чтобы дети не могли пользоваться во время урока телефонами, интернетом. Это прежде всего польза для них", — заключил Онищенко.