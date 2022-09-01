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1 сентября, 10:00

Три российских легкоатлетических турнира включили в тридцатку сильнейших в мире

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) включила три турнира, проводящихся на территории России, в тридцатку сильнейших в мире. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

В рейтинге World Athletics чемпионат России в Чебоксарах занял 15-е место. Всероссийская спартакиада в Челябинске оказалась на 16-й позиции, командный чемпионат страны — на 29-й.

На первое место в рейтинге поставили чемпионат мира, который прошёл в июле в американском Юджине. Вторым стало первенство Европы в Мюнхене, третьим — чемпионат США.

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Ранее Лайф сообщал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила спортсменов из России и Белоруссии ото всех соревнований, которые будут проводиться в ближайшем будущем. Также легкоатлетов двух стран не допустили до стартов в Бриллиантовой лиге.

Добавим, что ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года. Федерация была наказана за серию допинговых скандалов.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин

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