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1 сентября, 09:53

Штаб НАТО удалил поздравительный пост в адрес Турции после протеста Греции

Штаб сухопутных войск НАТО удалил в соцсетях по требованию Афин поздравление, адресованное Турции по случаю победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

"Мы присоединяемся к нашим турецким союзникам в НАТО и за её пределами в праздновании их победы и Дня турецких вооружённых сил", — было указано в тексте от лица Североатлантического альянса.

Пост был приурочен к 100-й годовщине победы над греками в бою при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Однако Греция по-другому трактует событие и считает, что оно повлекло катастрофические последствия в Малой Азии.

СМИ: Турция обратится в НАТО из-за действий ПВО Греции

СМИ: Турция обратится в НАТО из-за действий ПВО Греции

Ранее Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Источник в Минобороны Турции добавил, что "враждебные действия" не помешали самолётам выполнить запланированные задачи и благополучно вернуться на базы.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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