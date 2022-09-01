Штаб НАТО удалил поздравительный пост в адрес Турции после протеста Греции

Штаб сухопутных войск НАТО удалил в соцсетях по требованию Афин поздравление, адресованное Турции по случаю победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

"Мы присоединяемся к нашим турецким союзникам в НАТО и за её пределами в праздновании их победы и Дня турецких вооружённых сил", — было указано в тексте от лица Североатлантического альянса.

Пост был приурочен к 100-й годовщине победы над греками в бою при Думлупынаре, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа. Однако Греция по-другому трактует событие и считает, что оно повлекло катастрофические последствия в Малой Азии.