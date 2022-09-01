"Челси" намерен закрыть сделку по переходу Захаряна до конца дня
Лондонский "Челси" продолжает вести переговоры по возможному переходу полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" и может закрыть сделку уже 1 сентября. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, сегодня же может пройти финальный раунд переговоров. Клубы будут обсуждать все возможные детали сделки. Ранее телеграм-канал "Раздевалка" сообщил, что трансфер сорвался из-за его блокировки со стороны Футбольной ассоциации Англии.
Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года. По данным СМИ, в случае перехода Захарян будет получать более миллиона евро за сезон.
ФК "Динамо" Москва