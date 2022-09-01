"Челси" намерен закрыть сделку по переходу Захаряна до конца дня

Лондонский "Челси" продолжает вести переговоры по возможному переходу полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" и может закрыть сделку уже 1 сентября. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

По данным издания, сегодня же может пройти финальный раунд переговоров. Клубы будут обсуждать все возможные детали сделки. Ранее телеграм-канал "Раздевалка" сообщил, что трансфер сорвался из-за его блокировки со стороны Футбольной ассоциации Англии.