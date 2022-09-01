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1 сентября, 10:07

Bloomberg узнало о планах России закупить $70 миллиардов в "дружественных" валютах

Россия до конца текущего года намерена закупить 70 миллиардов рублей в валютах дружественных стран, в том числе и в китайском юане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект Правительства РФ.

"Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение трёх-пяти ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней", — говорится в публикации.

В материале издания указывается, что средства на закупку валюты будут выделены из федерального бюджета страны, который в этом году значительно пополнился за счёт взлетевших цен на газ на фоне кризиса. В дальнейшем в рамках долгосрочной стратегии китайская валюта будет распределена с целью финансирования отдельных областей экономики страны, заявило агентство.

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Как писал ранее Лайф, Центробанк изменил правила продажи наличной валюты физическим лицам. Так, банкам позволили продавать гражданам доллары и евро, поступившие после 9 апреля 2022 года в кассы кредитных организаций не только от физлиц, но и из других источников. Как уточнил регулятор, для граждан в этом случае ничего не поменяется.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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