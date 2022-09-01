Bloomberg узнало о планах России закупить $70 миллиардов в "дружественных" валютах

Россия до конца текущего года намерена закупить 70 миллиардов рублей в валютах дружественных стран, в том числе и в китайском юане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект Правительства РФ.

"Правительство рассматривает возможность пересмотра резервов на фоне санкций. В проекте содержится призыв к продаже активов в юанях в течение трёх-пяти ближайших лет. До этого потребуется потратить до 4,4 трлн рублей ($70 млрд) на покупку валют "дружественных" стран, в основном юаней", — говорится в публикации.

В материале издания указывается, что средства на закупку валюты будут выделены из федерального бюджета страны, который в этом году значительно пополнился за счёт взлетевших цен на газ на фоне кризиса. В дальнейшем в рамках долгосрочной стратегии китайская валюта будет распределена с целью финансирования отдельных областей экономики страны, заявило агентство.