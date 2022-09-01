Фабрика IKEA возобновила работу в Ленобласти
В городе Тихвине Ленинградской области возобновил работу завод IKEA в рамках предпродажной подготовки предприятия. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова. Он уточнил, что название и руководство фабрики в Ленобласти не поменялись, а остальные российские заводы IKEA в Вятке и Новгороде начнут работать 5 сентября.
"500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях", — отметил Илларионов.
Ранее Лайф писал, что шведский производитель мебели IKEA уволит к 1 сентября 15 тысяч российских сотрудников. Им уже выплатили денежные пособия и раздали в качестве прощальных подарков фирменную продукцию со скидкой. Кроме того, сотрудникам выдали на руки "золотые парашюты" — денежную компенсацию в виде зарплаты за полгода вперёд (с учётом занимаемой должности).