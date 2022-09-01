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1 сентября, 10:15

В Орле задержан велосипедист – поджигатель областной администрации

В Орле задержали подозреваемого в поджоге здания областной администрации

В Орловской области задержан 48-летний мужчина, который подозревается в попытке поджечь здание администрации, сообщает СУ СК по региону. Злоумышленник, по данным следствия, находился в федеральном розыске с 2019 года.

"Указанное лицо было задержано в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.

Житель Ставрополья задержан за подготовку к поджогу зданий военкомата и администрации

Житель Ставрополья задержан за подготовку к поджогу зданий военкомата и администрации

Напомним, утром 24 августа мужчина на велосипеде подъехал к Администрации Орловской области и бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь. В результате инцидента начался пожар, во время тушения которого пострадал сотрудник, сейчас с ним всё в порядке.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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