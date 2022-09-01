В Орле задержан велосипедист – поджигатель областной администрации
В Орле задержали подозреваемого в поджоге здания областной администрации
В Орловской области задержан 48-летний мужчина, который подозревается в попытке поджечь здание администрации, сообщает СУ СК по региону. Злоумышленник, по данным следствия, находился в федеральном розыске с 2019 года.
"Указанное лицо было задержано в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточнили в ведомстве.
Напомним, утром 24 августа мужчина на велосипеде подъехал к Администрации Орловской области и бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь. В результате инцидента начался пожар, во время тушения которого пострадал сотрудник, сейчас с ним всё в порядке.
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