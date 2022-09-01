Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что он, как и многие белорусы, поддерживает действия России на Украине. Заявление прозвучало в ходе открытого урока истории, который показали в прямом эфире во всех школах и вузах республики.

"Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию", — сказал Лукашенко.

По словам политика, западные партнёры столкнули лбами три братских народа: белорусов, русских, украинцев. И нас самих, по словам Лукашенко, это не красит.

"А мы что? У нас мозгов нет или не было? Почему мы позволили нас столкнуть? И опять на горизонте кто? Те же польские элиты, а за их спиной, знаете, пятьдесят пять, по-моему, уже государств. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую, уже юридически оформили свои особые привилегии на Украине. Я когда-то по этому поводу сказал, боюсь, что украинцам в ближайшее время придётся прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой полонизации", — добавил белорусский лидер.