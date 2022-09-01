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1 сентября, 10:42

Кремль выразил надежду на процветание Казахстана и развитие отношений с ним

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, чьи отношения с Москвой будут развиваться.

"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнёр: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов", — заявил он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что трудно переоценить значение двустороннего диалога, союзничества и партнёрства, а также выразил надежду, что оно будет развиваться и дальше. Он заверил, что Москва хочет видеть Казахстан "процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной".

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Кстати, ранее Лайф писал, что президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний из России в Казахстан. По его словам, это позволит стране получить хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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