Кремль выразил надежду на процветание Казахстана и развитие отношений с ним

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, чьи отношения с Москвой будут развиваться.

"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнёр: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов", — заявил он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что трудно переоценить значение двустороннего диалога, союзничества и партнёрства, а также выразил надежду, что оно будет развиваться и дальше. Он заверил, что Москва хочет видеть Казахстан "процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной".