Кремль выразил надежду на процветание Казахстана и развитие отношений с ним
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, чьи отношения с Москвой будут развиваться.
"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнёр: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов", — заявил он журналистам.
Представитель Кремля отметил, что трудно переоценить значение двустороннего диалога, союзничества и партнёрства, а также выразил надежду, что оно будет развиваться и дальше. Он заверил, что Москва хочет видеть Казахстан "процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной".
Кстати, ранее Лайф писал, что президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний из России в Казахстан. По его словам, это позволит стране получить хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.
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