Поклонился гробу и перекрестился: Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым

Владимир Путин приехал в Центральную клиническую больницу, чтобы проститься с Горбачёвым, и возложил к его гробу букет красных роз. На сегодняшний день у главы государства запланирована рабочая поездка в Калининградскую область, которая была анонсирована ранее. По этой причине российский лидер принял решение проститься с политиком именно сегодня.