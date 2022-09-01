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1 сентября, 10:43

Поклонился гробу и перекрестился: Опубликовано видео прощания Путина с Горбачёвым

Лайф публикует видео прощания Путина с Горбачёвым в Центральной клинической больнице

Глава государства Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым, который ушёл из жизни 30 августа. Лайф публикует видео прощания.

Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Видео © LIFE

Владимир Путин приехал в Центральную клиническую больницу, чтобы проститься с Горбачёвым, и возложил к его гробу букет красных роз. На сегодняшний день у главы государства запланирована рабочая поездка в Калининградскую область, которая была анонсирована ранее. По этой причине российский лидер принял решение проститься с политиком именно сегодня.

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Михаил Горбачёв скончался вчера на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

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